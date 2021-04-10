لبنان

قفزة هائلة للأسعار

Lebanon 24
10-04-2021 | 00:08
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مع التحضيرات الجارية لرمضان المبارك، سجلت الأسعار قفزة هائلة غير مرتبطة، لا بسعر الدولار، ولا بسياسة العرض والطلب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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