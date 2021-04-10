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لبنان
عون يرغب بمقاربة الأفكار لمباشرة حلّ للأزمة
Lebanon 24
10-04-2021
|
00:23
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أبدى نائب بارز بالتيار الوطني الحر استياءه الشديد مما آلت اليه الأوضاع العامة في البلاد، جرّاء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان "كل الذرائع والحجج المعلنة لا تبرّر التأخر بتشكيل الحكومة المطلوبة وقال: "لا شيء مهماً يتقدّم على تاليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، لانه لم يعد مسموحا البقاء متفرجين كسياسيين على الازمة تتفاعل والبلد ينهار والناس تجوع وبايدينا الحلول المطلوبة وكأننا غير موجودين ومنتخبين لخدمة الشعب".
وكشف النائب المذكور انه "صارح رئيس الجمهورية اكثر من مرة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة باعتباره رئيس الجمهورية وبإمكانه تقريب وجهات النظر وان يكون حكما بين الجميع، لان استمرار الأزمة وتداعياتها كما يحصل يأكل من رصيد العهد، فيما بالامكان التحرك لإنقاذ ما تبقى من ولايته"، مشددا على ان "رئيس الجمهورية مدرك لصعوبة الأوضاع وتفاعل الازمة ويرغب بمقاربة ما يطرح من أفكار وطروحات من هنا وهناك لمباشرة حل الأزمة".
المصدر:
اللواء
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