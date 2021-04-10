الحل الوحيد للأزمة: خطوة عقابية لمعرقلي التأليف

قال مصدر دبلوماسي غربي انه "لم يعد هناك سوى اللجوء إلى خطوة عقابية، تحظى بمباركة أميركية ودولية، لردع المعرقلين من الاستمرار في تماديهم المخالف لمصلحة لبنان واستقراره"، وفق ما ذكرت "اللواء".