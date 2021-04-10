انكفاء جماعي

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Lebanon 24
10-04-2021 | 04:21
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يلاحظ أنّ عدداً من الوزراء والنواب السابقين وقيادات حزبية لعبوا دوراً في محطات سابقة، غائبون عما يجري راهناً لأكثر من اعتبار سياسي وشخصي.
المصدر: النهار
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