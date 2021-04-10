تردّد أنّ الخلاف الذي وقع بين تجار المواشي أمس، كان قد بدأ خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد على خلفية محاولة الوزارة فرض شروط معينة لمصلحة إحدى شركات المواشي.

