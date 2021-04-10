لبنان

خلاف قديم

Lebanon 24
10-04-2021 | 04:25
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تردّد أنّ الخلاف الذي وقع بين تجار المواشي أمس، كان قد بدأ خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد على خلفية محاولة الوزارة فرض شروط معينة لمصلحة إحدى شركات المواشي.
المصدر: نداء الوطن
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تجار المواشي

وزارة الاقتصاد

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