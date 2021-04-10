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لبنان
خلاف قديم
Lebanon 24
10-04-2021
|
04:25
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تردّد أنّ الخلاف الذي وقع بين تجار المواشي أمس، كان قد بدأ خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد على خلفية محاولة الوزارة فرض شروط معينة لمصلحة إحدى شركات المواشي.
المصدر: نداء الوطن
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تجار المواشي
وزارة الاقتصاد
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