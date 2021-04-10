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لبنان
سبائك الذهب الى الواجهة
Lebanon 24
10-04-2021
|
04:27
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عُلم أنّ إحدى الجهات القضائية تُعِد مراسلات إلى تجار الذهب والمجوهرات لطلب معلومات عن الجهات التي قامت بشراء سبائك وأونصات ذهبية، ابتداءً من العام 2017، سنداً لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال.
المصدر: نداء الوطن
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