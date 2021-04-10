سبائك الذهب الى الواجهة

عُلم أنّ إحدى الجهات القضائية تُعِد مراسلات إلى تجار الذهب والمجوهرات لطلب معلومات عن الجهات التي قامت بشراء سبائك وأونصات ذهبية، ابتداءً من العام 2017، سنداً لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال.

