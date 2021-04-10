15
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هيل إلى بيروت الأسبوع المُقبِل: هل يمتنع نجّار عن تعديل الحدود البحريّة؟
Lebanon 24
10-04-2021
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت ميسم رزق في" الاخبار": قد علمت «الأخبار» أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل سيزور بيروت الأسبوع المُقبل (مبدئياً يوم الأربعاء)، فيما لم يُحدد بعد جدول مواعيده أو أعماله.
ويصِل هيل إلى لبنان في لحظة سياسية داخلية وإقليمية حسّاسة، ولا شكّ بأنه سيكون له رأي وموقف من الأزمة اللبنانية بشكل عام، وتحديداً لجهة تأليف الحكومة والانهيار المالي والاقتصادي والنقدي. لكن، لا بد من الإشارة هنا إلى أن الزائر الأميركي كان من أوائل الذين تولّوا إدارة ملف ترسيم الحدود البحرية بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي، ما يُرجّح أن يكون هذا الملف من المواضيع التي سيتحدث بها هيل مع المسؤولين الذين سيلتقيهم. هذه النقطة تدفع باتجاه طرح سؤال أساسي حول ما إذا كان هيل يحمِل رسالة معينة من الإدارة الأميركية في هذا الشأن، قد تكون مبادرة إلى حلّ أو نوع من الضغط على لبنان. غيرَ أن مصادر مطلعة استبعدت ذلك، وخاصة أن «هيل سيغادر منصبه قريباً بعد اختيار فيكتوريا نولاند بديلاً منه». وهذا يُرجح أن تكون «الزيارة وداعية ولا تحمِل أكثر من آراء سيبديها هيل، لكنها لا تمثل إدارة جو بايدن»! فيما تخوفت مصادِر أخرى من أن تكون هذه الزيارة «متصلة فعلاً بملف الترسيم وتحمِل معها رسائل ضغط، أو تتأثر فيها بعض الأطراف الداخلية فتتراجع عن قرار التعديل». وتشير مصادر متابعة إلى أن هيل لا يزال يمارس عمله كالمعتاد، لأن إجراءات تعيين نولاند لم تُستكمل بعد، وهو شارك قبل أيام في المفاوضات العراقية الأميركية بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق.
أما داخلياً، فلا يزال أمر تعديل المرسوم مدار بحث ونقاش، إذ جرى التداول بمعلومات عن امتناع وزير الأشغال عن التوقيع، بانتظار مرجعيته السياسية أي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يجري مشاورات مع بعض الأطراف؛ من بينها حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلمت «الأخبار» أن القرار الذي اتخذته حكومة دياب أثار استياء الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي اتصل بدياب «مُعاتباً»،فكان ردّ دياب: «ألِّفوا الحكومة وتحمّلوا مسؤوليّة هذا الملف»!
تابع
الأكثر قراءة
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
11:30 | 2021-04-09
09/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
09:00 | 2021-04-09
09/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
14:40 | 2021-04-09
09/04/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-04-10
جولة الصباح الاخبارية: مبادرة بري "الخرطوشة" الأخيرة... والعقوبات تتحضر الاسبوع المقبل
06:00 | 2021-04-10
مَن وراء الغاء زيارة دياب للعراق؟
07:07 | 2021-04-10
مبادرة بري "مدعومة"
07:04 | 2021-04-10
وزير الطاقة: ارجاء وما تغير شي
06:56 | 2021-04-10
مرحلة انهيارات ما بعد "تجميد" المبادرات
06:48 | 2021-04-10
قضاة ومحققون فرنسيون إلى بيروت.. والعيون على غصن
فيديو
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
10/04/2021 07:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 07:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 07:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact