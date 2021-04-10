عون في بعبدا: رئيس أم جنرال؟

كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن": ثمة تسليم بأنّ تجربة الرئيس قد أفلست وأنّ الإستعانة بتجربة الجنرال ما هي إلا محاولة لتحسين الصورة، أو للترويج لتكرار تلك التجربة، بأن يتخلّى ميشال عون عن دور الرئيس ويلبس دور الجنرال. ذلك الدور الذي جعله يبقى في قصر بعبدا على رغم التوصل إلى اتفاق الطائف، وتحوّله إلى دستور جديد للبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية هو النائب رينيه معوض، واغتياله في 22 تشرين الثاني 1989، ثم انتخاب خلف له هو النائب الياس الهراوي... كان الجنرال يريد أن يعاكس اتجاه الأحداث. نصحوه قبل 13 تشرين 1990 أنّه إذا كان يريد الإنتحار فمن الأفضل أن ينتحر وحده وألّا يزجّ الجيش والشعب في معركة خاسرة. ولكن الجنرال الذي اعتقد أنّه يقاوم مؤامرة دولية عليه، وأنّه أذكى من في الأرض، كان عرضة لخدعة بسيطة بُنيت على تحديد موعد لوفد يمثله يذهب في 13 تشرين لمقابلة اللواء غازي كنعان مسؤول المخابرات السورية في لبنان، بينما كان إيلي حبيقة أطلعه قبل يوم على أمر العمليات الذي وضع لإنهاء تمرّده. صدّق الموعد ولم يصدّق أمر العمليات. خلال أقلّ من ساعة كان "الجنرال عون" يفرّ إلى السفارة الفرنسية في الحازمية تاركاً جيشه للمواجهة وحيداً من دون قيادة.على رغم أنّ التطورات الحاصلة قد لا تسمح للرئيس ميشال عون بأن يشهد يوم 31 تشرين الأول 2022 تاريخ نهاية ولايته وهو لا يزال في قصر بعبدا، إلّا أنّ ارتداءه ثوب الجنرال، أو إلباسه هذا الرداء، يوحي كأنّه يريد، وكأنّ هناك من يشجّعه على أن يلعب من جديد دور الجنرال بحيث يمهد الطريق للبقاء في قصر بعبدا، إذا لم يؤمن وصول صهره الوزير جبران باسيل إلى القصر رئيساً للجمهورية. إمّا يبقى عون في القصر إمّا يتم انتخاب باسيل. قد تكون هذه هي القاعدة التي تحكم تصرفات حاشية الرئيس والرئيس.بعدما انهارت الهالة التي كانت تحيط بصورته في موروثات شعبوية، كثيرون كانوا تمنّوا لو أن "الرئيس عون" لم يصبح رئيساً للجمهورية، ولو أنّه بقي "الجنرال عون" في الرابية يشارك في صناعة الرؤساء. ولكن عون الجنرال كان دائماً يسعى من أجل أن يكون عون الرئيس. عندما فشل في الرئاسة عاد إلى عون الجنرال. ولكن انكشاف الرئيس كشف أيضاً الجنرال. هذا الجنرال من ذاك الرئيس، كلاهما واحد في قصر بعبدا.