15
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون في بعبدا: رئيس أم جنرال؟
Lebanon 24
10-04-2021
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن": ثمة تسليم بأنّ تجربة الرئيس قد أفلست وأنّ الإستعانة بتجربة الجنرال ما هي إلا محاولة لتحسين الصورة، أو للترويج لتكرار تلك التجربة، بأن يتخلّى ميشال عون عن دور الرئيس ويلبس دور الجنرال. ذلك الدور الذي جعله يبقى في قصر بعبدا على رغم التوصل إلى اتفاق الطائف، وتحوّله إلى دستور جديد للبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية هو النائب رينيه معوض، واغتياله في 22 تشرين الثاني 1989، ثم انتخاب خلف له هو النائب الياس الهراوي... كان الجنرال يريد أن يعاكس اتجاه الأحداث. نصحوه قبل 13 تشرين 1990 أنّه إذا كان يريد الإنتحار فمن الأفضل أن ينتحر وحده وألّا يزجّ الجيش والشعب في معركة خاسرة. ولكن الجنرال الذي اعتقد أنّه يقاوم مؤامرة دولية عليه، وأنّه أذكى من في الأرض، كان عرضة لخدعة بسيطة بُنيت على تحديد موعد لوفد يمثله يذهب في 13 تشرين لمقابلة اللواء غازي كنعان مسؤول المخابرات السورية في لبنان، بينما كان إيلي حبيقة أطلعه قبل يوم على أمر العمليات الذي وضع لإنهاء تمرّده. صدّق الموعد ولم يصدّق أمر العمليات. خلال أقلّ من ساعة كان "الجنرال عون" يفرّ إلى السفارة الفرنسية في الحازمية تاركاً جيشه للمواجهة وحيداً من دون قيادة.
على رغم أنّ التطورات الحاصلة قد لا تسمح للرئيس ميشال عون بأن يشهد يوم 31 تشرين الأول 2022 تاريخ نهاية ولايته وهو لا يزال في قصر بعبدا، إلّا أنّ ارتداءه ثوب الجنرال، أو إلباسه هذا الرداء، يوحي كأنّه يريد، وكأنّ هناك من يشجّعه على أن يلعب من جديد دور الجنرال بحيث يمهد الطريق للبقاء في قصر بعبدا، إذا لم يؤمن وصول صهره الوزير جبران باسيل إلى القصر رئيساً للجمهورية. إمّا يبقى عون في القصر إمّا يتم انتخاب باسيل. قد تكون هذه هي القاعدة التي تحكم تصرفات حاشية الرئيس والرئيس.
بعدما انهارت الهالة التي كانت تحيط بصورته في موروثات شعبوية، كثيرون كانوا تمنّوا لو أن "الرئيس عون" لم يصبح رئيساً للجمهورية، ولو أنّه بقي "الجنرال عون" في الرابية يشارك في صناعة الرؤساء. ولكن عون الجنرال كان دائماً يسعى من أجل أن يكون عون الرئيس. عندما فشل في الرئاسة عاد إلى عون الجنرال. ولكن انكشاف الرئيس كشف أيضاً الجنرال. هذا الجنرال من ذاك الرئيس، كلاهما واحد في قصر بعبدا.
تابع
الأكثر قراءة
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
11:30 | 2021-04-09
09/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
09:00 | 2021-04-09
09/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
14:40 | 2021-04-09
09/04/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-04-10
جولة الصباح الاخبارية: مبادرة بري "الخرطوشة" الأخيرة... والعقوبات تتحضر الاسبوع المقبل
06:00 | 2021-04-10
مَن وراء الغاء زيارة دياب للعراق؟
07:07 | 2021-04-10
مبادرة بري "مدعومة"
07:04 | 2021-04-10
وزير الطاقة: ارجاء وما تغير شي
06:56 | 2021-04-10
مرحلة انهيارات ما بعد "تجميد" المبادرات
06:48 | 2021-04-10
قضاة ومحققون فرنسيون إلى بيروت.. والعيون على غصن
فيديو
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
10/04/2021 07:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 07:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 07:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact