لبنان

العرب يُطلقون معركة إستعادة عواصمهم... من بيروت

Lebanon 24
10-04-2021 | 06:28
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كتب الان سركيس في " نداء الوطن": تشدد مصادر ديبلوماسية متابعة للموقف العربي أن الرسالة المصرية كانت قاسية جداً للمحور الإيراني في لبنان، ولو أتت من السعودية أو أي دولة خليجية أخرى لكانت عادية ومتوقّعة، لكن أن تأتي من القاهرة فهذا الأمر يحمل دلالات عدّة، أبرزها أن الدول العربية الكبرى مجمعة على التصدّي للنفوذ الإيراني في لبنان، ولن يتركوا هذا البلد لقمة سائغة في فم طهران.

وتتحدّث المصادر عن وجود تنسيق عربي رفيع في ما خصّ الملف اللبناني بين القاهرة والرياض، وهذا التنسيق يشمل كل ما يحيط بالساحة اللبنانية إن بالنسبة لدعم المبادرة الفرنسية، أو للتصدي لنفوذ إيران في بيروت عبر مقاطعة "حزب الله" وحلفائه.

وأمام هذه الوقائع، يبدو أن المرحلة مفتوحة على كل الإحتمالات التصعيدية، وربما قد انطلقت معركة العرب لاستعادة عواصمهم، ففي اليمن تحاول السعودية الوصول إلى تسوية تضمن مصالحها وحماية أمنها واستقرارها، أما في العراق فتبدي الدول العربية إرتياحها لإدارة حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي وسلوكه مع إيران، أما سورياً فالجميع بانتظار التسوية الكبرى.

ويبقى الملف اللبناني الأبرز والذي قد يوضع على نار حامية، إذ إن العرب لن يقبلوا التخلّي عن عاصمتهم، بل إنهم سيعملون في المرحلة المقبلة على تحريرها من الإحتلال الإيراني، لذلك يُفهم كل هذا التشدّد الخليجي والمصري تجاه السلطة اللبنانية التي تصنّف عربياً في الخانة التابعة للإحتلال الإيراني.
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