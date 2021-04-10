لبنان

أوساط مرجع سابق: لا مساومات او خضوع للابتزاز بملف ترسيم الحدود البحرية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2021 | 08:00
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قللت أوساط مرجع سابق من "أهمية ما يتم تداوله اعلاميا من اخبار مغلوطة بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية".

وقالت: "كل المعطيات الدقيقة والواضحة في هذا الملف معروفة لدى الجهات الخارجية واللبنانية وموثقة لدى الامم المتحدة تحديدا، وما تم التوصل اليه سابقا استند الى معطيات عملانية وهندسية واضحة وضعتها قيادة الجيش في حينه، بعد استشارة اكثر من هيئة دولية معنية".

وتضيف الاوساط: "هذا الملف تحديدا هو موضوع وطني سيادي ومرتبط بشكل أساسي بالكرامة الوطينة، ولا مجال فيه للمساومات السياسية وللحملات الاعلامية وللابتزاز بأي شكل من الاشكال، وهو سيكون موضع متابعة لدى كل المراجع المختصة وضعا للامور في نصابها الصحيح والمعروف".

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