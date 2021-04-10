دياب: ما حدا يحاكيني بالموضوع

يصر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على رفض البحث في رفع الدعم لقناعته بان هذا الامر سيلهب الشارع مجددا وهو ليس بوارد "ان يفتدي الجميع بصدره". وابلغ جميع الذين راجعوه انه يرفض بالمطلق البحث في هذا الامر.

وقال دياب: "حكومتنا أرسلت الى مجلس النواب اربعة سيناريوهات لترشيد الدعم كحل وسطي بين الحفاظ على ما تبقى من الاحتياط النقدي في مصرف لبنان وبين حماية الطبقات الفقيرة من الارتفاع الكبير في الأسعار في حال رفع الدعم، الا أن المجلس لم يقم بواجباته في هذا الامر، فلماذا تريدونني ان اكون انا "الفدائي" الذي سيواجه غضب الناس.

ولمس زوار دياب غضبه الكبير على الفريق السياسي "الذي تخلّى عنه عند اول محطة ولم يدعمه ما فيه الكفاية" مشددا في الوقت نفسه "على انه ليس في وارد القطيعة مع احد".