لبنان

نديم ما ترك

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-04-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-811492-637536385735782523.jpg
Doc-P-811492-637536385735782523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت اوساط النائب المستقيل نديم الجميّل ان يكون قرر اعتزال العمل السياسي ، ربطا بالاطلالات التي تقوم بها شقيقته يمنى.
وقالت الاوساط "الجميّل لا يزال موجودا على الساحة السياسية وضمن  الفريق  الحزبي الذي ينتمي اليه. غيابه  لبعض الوقت عن لبنان لاسباب مهنية فمعروف وغير مرتبط باي مستجد طارئ.  
وتابعت: "اما تحرك شقيقته يمنى فليس مستغربا لانها ابنة بيت سياسي اعتاد التواصل مع الناس في كل الظروف والاوقات".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2021-04-10
09:45 | 2021-04-10
09:39 | 2021-04-10
09:34 | 2021-04-10
09:30 | 2021-04-10
09:30 | 2021-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website