نديم ما ترك

نفت اوساط النائب المستقيل نديم الجميّل ان يكون قرر اعتزال العمل السياسي ، ربطا بالاطلالات التي تقوم بها شقيقته يمنى.وقالت الاوساط "الجميّل لا يزال موجودا على الساحة السياسية وضمن الفريق الحزبي الذي ينتمي اليه. غيابه لبعض الوقت عن لبنان لاسباب مهنية فمعروف وغير مرتبط باي مستجد طارئ.وتابعت: "اما تحرك شقيقته يمنى فليس مستغربا لانها ابنة بيت سياسي اعتاد التواصل مع الناس في كل الظروف والاوقات".