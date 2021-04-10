لبنان

عون يخوض معركة "تصفية حساب": تعو حكو معي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2021 | 09:15
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تقول اوساط مطلعة ان رئيس الجمهورية الذي يضغط في اتجاه تعديل مرسوم  الحدود البحرية اللبنانية، يهدف الى امرين: الاول هو "تصفية حساب" مع رئيس مجلس النواب نبيه بري "عرّاب الاتفاق- الاطار" مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا الملف. اما الامر الثاني فهو توجيه رسالة  الى الجانب الاميركي مرتبطة بالعقوبات المفروضة على جبران باسيل، على قاعدة " تعو حكو معي، فالقرار عندي".
وتقول الاوساط "انه ينبغي انتظار نتائج الاتصالات الجارية محليا وخارجيا  لمعرفة الاتجاه الذي سيسلكه هذا الملف".

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