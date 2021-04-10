مداهمات للجيش في البقاع.. ضبط مصنع مخدرات وأسلحة وبضائع مهربة (صور)

نفذ الجيش مداهمة في الجمالية -بعلبك حيث ضبط مصنعاً لتصنيع المخدرات.

الجيش يدهم في الجمالية -بعلبك ويضبط مصنعاً لتصنيع المخدرات#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/JWaIdlxw0s

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 10, 2021

كما أدت عمليات دهم في كفرزبد - البقاع الاوسط إلى توقيف عدة اشخاص وضبط كمية من الاسلحة والذخائر اضافة الى بضائع مهربة.

عمليات دهم في كفرزبد - البقاع الاوسط وتوقيف عدة اشخاص وضبط كمية من الاسلحة والذخائر اضافة الى بضائع مهربة#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/vKln6Awe2m