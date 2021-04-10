لبنان

هل لبنان دولة حدودية مع تركيا؟ قراءة تركية في علاقات البلدين

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
10-04-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-811523-637536455999849806.jpg
Doc-P-811523-637536455999849806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يجهد لبنان لالتقاط أنفاسه جراء الازمة الحادة التي يعيشها ، في ظل ترهل الدولة وتقصيرها في أدنى واجباتها ، ما يجعل المواطن يفتش عن اية خشبة خلاص بعدما ألقت به السلطة في نار "جهنم" الجوع و الفقر والبؤس.

ووسط كم الازمات والمخاطر الجدية من تفكك لبنان وانهياره اشلاء مبعثرة ، يبدو السؤال عن السيادة ومفهوم الدولة والنظام اشبه بحوار "عبثي" ، كما بات التدخل الخارجي في عمق الشؤون الداخلية اكثر من عادي وطبيعي.

في ظل هذه المعضلة، برز الدور التركي كمادة جديدة للانقسام في لبنان بين مرحّب او متوجس او مستنكر . كما ان أحكاما مسبقة وربما خلفيات فئوية او طائفية تتحكم بالدرجة الاولى بكيفية التعامل مع الجانب التركي مع اعتقاد البعض ان تركيا قد تتحول اكثر فاكثر اكثر فاكثر الى "حاجة لبنانية ملحة" عند اشتداد وطأة الازمة المعيشية واستفحالها.

من الجانب التركي، يعتبر رئيس تحرير "وكالة أنباء تركيا" حمزة تكين "ان تركيا تنظر إلى لبنان نظرة مختلفة عن الدول الآخرى وتتعامل معه انطلاقا من مبدأ الاهتمام والمساعدة" ، مضيفا بأن "تركيا مهتمة بتطوير العلاقات مع لبنان على الصعد كافة، خصوصا وان لبنان دولة حدودية من ناحية النقاط البحرية لشرق المتوسط" مشيرا الى"ان المواقف الرسمية التركية تبدي كل الحرص على استقرار لبنان والدليل طلائع الوفود الرسمية و الاغاثية إلى توجهت إلى لبنان بعد ساعات من وقوع انفجار مرفأ بيروت".

يدحض حمزة تكين "كل الاتهامات الباطلة حول دور أمني لتركيا في لبنان خصوصا في مناطق الشمال"، و يعتبر "ان بث الأكاذيب يهدف الأمرين الأول استهداف الحضور التركي عبر توجيه اتهامات باطلة ، والثاني رمي مسؤولية تردي الأوضاع في الداخل اللبناني على جهات خارجية و التهرب من المسؤولية اللبنانية المباشرة".

وحيال انقسام المواقف محليا حول الدور التركي في لبنان، يؤكد الكاتب والصحفي التركي بأن "التأييد الشعبي لتركيا لا ينحصر بجهة محددة في لبنان بل قد يفاجأ البعض بمواقف مؤيدة لدى شرائح وجهات يضعها البعض في خانة العداء لتركيا، لكن تركيا لا تفرق بين اللبنانيين مطلقا وتؤكد بأن استقرار هدَا البلد يقوم على توافق ابنائه و ليس بالتفرقة وبث الأحقاد وافتعال المشاكل".

كما يرى تكين "بأن هذا الانفتاح يزيد من المسؤولية تجاه الاهتمام بمصير لبنان ،كما السعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي و الاجتماعي، فتركيا لا تريد أن ترى بلدا غير مستقر في المنطقة كونها ستتحمل المزيد من الأعباء، فبالتالي لا تتعاطى مع اللبنانيين باستنسابية شمالا او جونبا او حتى بين المكونات الطائفية على عكس ما يفعل الآخرون ، وهذه السياسات التي اتبعتها بعض الدول سابقا اوصلت لبنان إلى ما هو عليه الآن من أوضاع محزنة ومقلقة ومزعجة".

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:05 | 2021-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:04 | 2021-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:01 | 2021-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2021-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-04-10
12:52 | 2021-04-10
12:50 | 2021-04-10
12:40 | 2021-04-10
12:23 | 2021-04-10
12:20 | 2021-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website