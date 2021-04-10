14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بند جديد متوقع في "سجل" العرقلة الحكومية: عقدة النصف زائداً واحداً
علي منتش Ali Mantach
|
Lebanon 24
10-04-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت عقدة "الثلث المعطل"، او لنقل ان اطراف التفاوض الحكومي باتت اكثر ليونة في هذا الامر، فرئيس الجمهورية ميشال عون جاهز للتخلي عن الثلث مقابل بعض المكتسبات ، لكنه غير جاهز للتسليم بحصول الرئيس سعد الحريري وحلفائه على النصف زائدا واحدا من عدد اعضاء الحكومة.
بالرغم من ان الرئيس الحريري لم يقبل علنا بعد بالتخلي عن حكومة الثمانية عشر وزيرا ، غير ان النقاش الجدي بات يدور حول حكومة الاربعة والعشرين وزيرا، وهي حكومة يتوزع فيها الوزراء مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
سيحصل عون على ستة وزراء مسيحيين اضافة الى وزير سابع للطاشناق وثامن للحزب الديمقراطي اللبناني، ليكون من حصته ثمانية وزراء، في حين سيحصل المردة على وزيرين والقومي على وزير، لتبقى من الحصة المسيحية حقيبتان.
تقول مصادر مطلعة ان المبادرات تقوم على ان يحصل الحريري على هذين الوزيرين، لتصبح حصته مكوّنة ، اضافة الى الوزراء السنة الخمسة، من وزيرين مسيحيين، اي ما مجموعه سبعة وزراء، لكنه في تحالفه المعلن مع الحزب الاشتراكي وغير المعلن مع تيار المردة وحركة امل ستصبح حصة هذا الحلف ثلاثة عشر وزيرا ، اي نصف اعضاء الحكومة زائدا واحدا.
المشكلة لدى عون، بحسب المصادر ذاتها، ان "حزب الله" قد يقبل بهذه الصيغة، لانه مع الحلفاء سيشكلون اكثرية مطلقة في القضايا الاستراتيجية.
وتضيف المصادر ان عون سيكون بتحالفه مع "حزب الله" في القضايا الداخلية اقلية داخل مجلس الوزراء وبالتالي، فهو غير قادر، حتى لو حسم وقوف الحزب الى جانبه، على فرض اي قرار او الدفاع عن اي مشروع خصوصا ان خصومته مع التكتل السياسي المذكور سابقا كبيرة وعميقة جداً.
وتعتبر المصادر، انه ، اضافة الى عقد الحقائب، والتي باتت ثانوية الآن، هناك عقدة اساسية ظهرت، هي عقدة النصف زائد واحد، وهي التي قد تكون عنوان العرقلة الحكومية في المرحلة المقبلة...
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
14:40 | 2021-04-09
09/04/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
22:01 | 2021-04-09
09/04/2021 10:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
18:45 | 2021-04-09
09/04/2021 06:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantach
أيضاً في لبنان
13:00 | 2021-04-10
حزب الله أدى قسطه للعلى.. وباسيل -الحريري: مَنْ يلوي ذراع الاخر اولا
12:52 | 2021-04-10
نقيب السائقين العموميين في الشمال: لرفع ظلامة المعاينة والرغيف واللحوم والمحروقات
12:50 | 2021-04-10
الجيش: توقيف لبناني لتورطه بتهريب أشخاص
12:40 | 2021-04-10
كيف ردّت عوائل تفجير المرفأ على راوول نعمة؟
12:23 | 2021-04-10
الحريري: هذا الخبر ملفّق
12:20 | 2021-04-10
ثلوج وبرق ورعد.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟
فيديو
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
10/04/2021 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact