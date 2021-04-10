منتزه ومناطق على الشاطئ.. صور تكشف كيف سيصبح المرفأ بحسب الخطة الألمانية

عرضت شركات ألمانية خططا بمليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء المتاخمة له التي دمرها انفجار 4 آب.





والمقترحات المطروحة لإعادة إعمار المرفأ وبناء منطقة سكنية جديدة تضم منتزها ومناطق على الشاطئ قد تمثل تحولا لجزء من العاصمة.



وقال المدير العام لشركة "هامبورغ بورت" للاستشارات سهيل ماهيني إن "الخطوة القادمة هي من الجانب اللبناني".



وأضاف أن هناك حاجة لوجود "مستوى من الحوكمة يسهل تمويل المشروعات" حتى يتم تنفيذها.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار في حديث لـ"رويترز"، إن المقترحات قدمت هذا الأسبوع لحكومة تصريف الأعمال وتشمل عددا من الخطط تتكلف ما بين 5 و15 مليار دولار.



وأضاف أن المقترحات الألمانية تظهر الاهتمام المستمر بالاستثمار والتنمية في لبنان، ووصف ذلك بأنه مؤشر جيد في هذا التوقيت الذي يشهد أزمة اقتصادية.



وتقترح الخطط نقل جزء من عمليات الميناء بما يشمل بعض منشآت التخزين إلى مناطق من الأراضي المستصلحة إلى الشرق من موقع المرفأ الحالي بما يسمح بتحويل 3 أجزاء من الحوض الغربي للمرفأ إلى مناطق شاطئية.



ويقول داعمون لتلك المشروعات إنها قد توفر ما يصل إلى 50 ألف وظيفة جديدة وتفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية بمليارات الدولارات.

المهمة تبدو صعبة

علّق الخبير الاقتصادي جاد شعبان لوكالة فرانس برس على هذه الخطوة بالقول: "لا اعتقد أن مشاريع كهذه.. ستتحول حقيقة في أي وقت قريب".



وتساءل "من مستعد اليوم أن يستثمر قرشاً واحداً في بلد يشهد انهياراً كاملاً، ولا حكومة فيه، وقد تخلف عن سداد ديونه؟".



