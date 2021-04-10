لبنان

نقيب السائقين العموميين في الشمال: لرفع ظلامة المعاينة والرغيف واللحوم والمحروقات

Lebanon 24
10-04-2021 | 11:19
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أيد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد مقررات اجتماع اتحاد النقل البري المنعقد في الاتحاد العمالي العام مشددا على أن المسار البديهي هو ذاك الذي اقترحه الاتحاد لا سيما لجهة التخفيف عن المواطنين ودفع المعاينة في شركات المال أو "النافعة" ولجهة ضبط الأسواق ووضع حد لتهريب المحروقات وبيعها في السوق السوداء في ظاهرة مؤسفة محزنة ولجهة تنظيم عمل السائقين على كامل الأراضي اللبنانية واعتماد بطاقة وزارة النقل.

وقال السيد في بيان: "نحن وإضافة إلى مطالب اتحاد النقل البري نلفت إلى أزمة حصر الرغيف بالافران في ظاهرة يرفضها الناس ونحن معهم مؤكدين على دور غائب لحكومة تصريف الأعمال في حماية مصالح الناس".

وختم السيد بتسجيل ملاحظة استغراب حيال أزمة اللحوم وأسعارها مع كل موسم إذ قبيل عيد الفصح برزت أزمة مشابهة وعشية بدء شهر رمضان المبارك اذا بأزمة جديدة وكأن الهدف دائما لقمة الناس وتعقيد الأمور بشكل ممنهج.

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