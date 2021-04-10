الحريري: هذا الخبر ملفّق

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري البيان التالي:

نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم، خبراً تصدر صفحتها الاولى تحت عنوان: " الحريري يلغي زيارة دياب للعراق " .

يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ان الخبر ملفق بنسبة ١٠٠ ٪؜ ولا يمت للحقيقة باي صلة ويشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان .