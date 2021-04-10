لبنان

الحريري: هذا الخبر ملفّق

Lebanon 24
10-04-2021 | 12:23
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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري البيان التالي:
نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم، خبراً تصدر صفحتها الاولى تحت عنوان: " الحريري يلغي زيارة دياب للعراق " . 
يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ان الخبر ملفق بنسبة ١٠٠ ٪؜  ولا يمت للحقيقة باي صلة ويشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان .
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