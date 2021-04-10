لبنان

الجيش: توقيف لبناني لتورطه بتهريب أشخاص

Lebanon 24
10-04-2021 | 12:50
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخي 8 و9 / 4 / 2021 ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مناطق: دير عمار، وادي خالد، المحمرة، مرجعيون، تم توقيف لبناني لتورطه في تهريب أشخاص.

وشملت المضبوطات في المناطق المذكورة أعلاه: 2775 ليترا من المازوت إضافة إلى 44 رأس غنم. تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
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