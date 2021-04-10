لبنان

قاصر ينقل مخدّرات من البقاع الى المروجين

Lebanon 24
10-04-2021 | 13:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد توافر معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنقل كميّة مخدّرات من منطقة البقاع لتوزيعها على المروجين، ومن خلال عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوة من مفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 8-4-2021 من توقيف المشتبه به على متن فان لنقل الركاب في محلة الكحّالة، وتبيّن أنّه قاصر، ويدعى:

و. ع. (مواليد عام 2006، لبناني)
بتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدّرة، من أنواع مختلفة:

/1,385/ كلغ. حشيشة.
/58/ غ. ماريجوانا.
/8/ غ. كوكايين.
/38/ حبّة مخدّرة من مختلف الاشكال والألوان.
أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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