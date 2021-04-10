لبنان

عمليات دهم في البقاع وتوقيف أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة

Lebanon 24
10-04-2021 | 14:01
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 4 / 2021 دهمت قوة من الجيش مع عناصر من مديرية المخابرات مستودعات ومبان في بلدة الجمالية - بعلبك بعد الاشتباه بوجود معامل لتصنيع المخدرات داخلها، وأوقفت المدعو (ح.م) والسوري (ع. أ) وضبطت أسلحة وذخائر وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، وآلات تصنيع الكبتاغون ومواد أولية تُستخدم في صناعتها، إضافة إلى آلية حفر (بوكلين)،  جرار زراعي عدد 4، سيارة جيب نوع تويوتا لاند كروزر، مولدات كهرباء عدد 6 ومضخة مياه.
كما دهمت في بلدة كفرزبد – البقاع منزلاً ومزرعة وخيمة في سهل البلدة تعود لمجموعة اشخاص ينشطون في أعمال التهريب، وقد تم توقيف كلاً من (ر.ش)، (و.ش) و(أ.ر) وهو من مكتومي القيد والسوريين (ع.م) و(ع.م). كما تمّت مصادرة أسلحة وذخائر وسيارة نوع جيب نيسان إضافة إلى عدد من اجهزة الهاتف الخلوي، وكاميرات مراقبة، وكمية من الصناديق التي تحتوي سجائر، واخرى تحتوي أحذية رياضية، وجميعها مُعدة للتهريب.
سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
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