لبنان

الى السائقين.. منع المرور في عين المريسة غداً

Lebanon 24
10-04-2021 | 14:25
A-
A+
Doc-P-811574-637536619661330960.jpg
Doc-P-811574-637536619661330960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

يُنظَّم صباح يوم غد الأحد 11-4-2021، "سباق كأس قائد الجيش السنوي الثامن في الترياتلون" بالتعاون مع الإتحاد اللبناني للترياتلون، على المسلكين الغربي والشرقي لكورنيش عين المريسة البحري.

ينطلق السباق الساعة 7.00 صباحاً من داخل النادي العسكري المركزي (نقطة الانطلاق) وصولاً إلى تقاطع جامع عين المريسة ومن بعدها الالتفاف والعودة بالمسار ذاته نحو النادي العسكري (نقطة الوصول).

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 5,30 صباحاً ولغاية الساعة 10.00 من التاريخ المذكور، إقفال المسلكين (من عين تقاطع النادي العسكري إلى تقاطع جامع عين المريسة) وتحويل السير على الشكل التالي:

عند تقاطع النادي العسكري وتحويله باتجاه نصر الروشة-جادة ديغول وصعودًا باتجاه طلعة العرداتي.
عند تقاطع جامع عين المريسة وتحويله صعودًا باتجاه شارع حسن دريس جراهام والعودة باتجاه أوتيل فينيسيا.
   كذلك سيتم قطع المفارق المؤدية إلى الكورنيش البحري (مفرق الريفييرا- مفرق بيت الوزير حمادة- مفرق محطة الوردية- مفرق شركة "رسامني يونس"- مفرق نيجيريا- مفرق الرفاعي قبل مقهى "ستاربكس"- تقاطع الطازج- مرفأ الصيادين- بالاس كافيه).

 

   لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:44 | 2021-04-10
15:41 | 2021-04-10
15:13 | 2021-04-10
15:04 | 2021-04-10
15:02 | 2021-04-10
15:02 | 2021-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website