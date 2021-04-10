لبنان

المجلس الشيعي الاعلى: لالتماس شهر رمضان غروب بعد غد الاثنين

Lebanon 24
10-04-2021 | 14:34
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دعت الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عقب اجتماعها الدوري، المؤمنين الى التماس شهر رمضان المبارك غروب بعد غد الاثنين في 12 الحالي الموافق 29 شعبان، ويرجى لمن يريد الادلاء بشهادته في لبنان والخارج، الاتصال بالمجلس على الأرقام التالية:456702/01، 456703/01، 456700/01.

وأضافت: "نسأل الله أن يوفقنا لصيامه ويعيده بالخير والبركة على المسلمين واللبنانيين ويدفع عنا وعن المؤمنين البلاء والوباء".
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