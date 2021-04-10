لبنان

الكتائب يهنئ كميل شمعون على انتخابه رئيساً للوطنيين الأحرار

Lebanon 24
10-04-2021 | 15:02
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صدر عن حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:

يهنىء الكتائبيون، السيد كميل دوري شمعون على انتخابه رئيساً للوطنيين الأحرار متمنين له النجاح في المهمة التي أوكلت اليه في هذا الظرف الصعب، كما يعرب حزب الكتائب عن امله بأن تشكل هذه الخطوة استكمالا لنضال حزب الوطنيين الأحرار الذي لطالما كان رأس حربة في الدفاع عن لبنان الحرية والسيادة، لبنان حضاري ومزدهر يليق باللبنانيين وبالأجيال المقبلة.
 
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