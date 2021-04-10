13
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لبنان تبلّغ رسمياً موعد زيارة ديفيد هيل
Lebanon 24
10-04-2021
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تردد أن لبنان تبلّغ رسمياً موعد زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت، وأن الزيارة تمتدّ أياماً عدّة في إطار زيارة إلى عدد من دول المنطقة.
مواضيع ذات صلة
الجيش: توقيف لبناني لتورطه بتهريب أشخاص
Lebanon 24
الجيش: توقيف لبناني لتورطه بتهريب أشخاص
10/04/2021 16:00:12
10/04/2021 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد "يضرب" من جديد: فضيحة من النوع المتفجر ..وهذا توضيح وزيرة العدل ل"لبنان ٢٤"
Lebanon 24
وزير الاقتصاد "يضرب" من جديد: فضيحة من النوع المتفجر ..وهذا توضيح وزيرة العدل ل"لبنان ٢٤"
10/04/2021 16:00:12
10/04/2021 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للشباب اللبناني: فرص عمل عن بعد بشركات عالمية
Lebanon 24
خبر سار للشباب اللبناني: فرص عمل عن بعد بشركات عالمية
10/04/2021 16:00:12
10/04/2021 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المصارف عزلت عن النظام المالي العالمي.. لبنان على خطى فنزويلا
Lebanon 24
هذه المصارف عزلت عن النظام المالي العالمي.. لبنان على خطى فنزويلا
10/04/2021 16:00:12
10/04/2021 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
ديفيد هيل
تابع
الأكثر قراءة
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
22:01 | 2021-04-09
09/04/2021 10:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
18:45 | 2021-04-09
09/04/2021 06:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
09:50 | 2021-04-10
10/04/2021 09:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:44 | 2021-04-10
الجيش: ضباط ومدنيون تابعوا دورة إعداد مدرب في مجال الاعلام العسكري
15:41 | 2021-04-10
التيار الوطني: الحريري يسعى لتأخير تشكيل الحكومة
15:13 | 2021-04-10
"التقدمي": ما يحصل في ملفّي الخبز والمحروقات إذلالٌ مقصود
15:04 | 2021-04-10
مركز سرطان الأطفال أطلق برنامجاً للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري
15:02 | 2021-04-10
الكتائب يهنئ كميل شمعون على انتخابه رئيساً للوطنيين الأحرار
15:00 | 2021-04-10
منتزه ومناطق على الشاطئ.. صور تكشف كيف سيصبح المرفأ بحسب الخطة الألمانية
فيديو
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
Lebanon 24
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
15:00 | 2021-04-10
10/04/2021 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
10/04/2021 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact