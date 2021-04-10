لبنان

لبنان تبلّغ رسمياً موعد زيارة ديفيد هيل

Lebanon 24
10-04-2021 | 15:02
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تردد أن لبنان تبلّغ رسمياً موعد زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت، وأن الزيارة تمتدّ أياماً عدّة في إطار زيارة إلى عدد من دول المنطقة.
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لبنان

ديفيد هيل

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