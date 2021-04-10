13
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"التقدمي": ما يحصل في ملفّي الخبز والمحروقات إذلالٌ مقصود
Lebanon 24
10-04-2021
|
15:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:
تكاد تتسابق الأزمات فوق كاهل المواطنين إلى درجة لم يعد هناك ما تبقى من مقوّمات صمود إلا واستنزفها سوء الإدارة القاتل الذي يتحكّم بسياسات المعنيين بمعيشة الناس، والتخلي الرسمي عن المسؤولية الإنسانية والوطنية والقانونية المناطة بمَن هم في مواقع القرار في الحكومة، وتحديدا في الوزارات المعنية.
وإذ يدين الحزب التقدمي الإشتراكي ما يعُدّه تآمراً من الوزارات، أو تخلٍ - والمسؤولية في الحالتين كبيرة- عن حقوق الناس في الحصول على أساسيات الحياة والمعيشة، من غذاء ودواء ومحروقات، فإنه يؤكد أن ما يحصل في ملف رغيف الخبز ومسألة التسعير المتخبطة وعدم توزيع الخبز من الأفران، معطوفة على عدم توفّر المحروقات للموزّعين والمواطنين على السواء، واصطفاف طوابير الانتظار أمام الأفران والمحطات على السواء، هو أمرٌ لم يعد جائزًا السكوت عنه لِما فيه من إمعانٍ مقصود في إذلال الناس، خصوصاً وأنّ الحلول متوفرة تبدأ أولاً بإقرار ترشيد الدعم بشكل فوري دون إبطاء، وبتنظيم رقابة فعلية على كل السوق الاستهلاكية مهما كلّف ذلك من موارد بشرية ولوجستية، إذ لا أهمية تفوق لقمة عيش المواطن، وأنْ يواكب ذلك تنفيذ فوري لمشروع البطاقة التمويلية كتدبيرٍ ضروري، بإنتظار أن تنقشع غيوم التعطيل والتسويف في مسار تأليف حكومة تشكّل المدخل الفعلي لمسارٍ إصلاحي في البلاد يوقف الانحدار نحو الأسوأ.
وعليه يضع الحزب التقدمي الإشتراكي وزارة الاقتصاد وسائر الوزارات المعنية الأخرى، أمام مسؤولياتها في حماية معيشة الناس مهما كلّف ذلك، وإلا فالانفجار الشامل.
تابع
الأكثر قراءة
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
22:01 | 2021-04-09
09/04/2021 10:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
18:45 | 2021-04-09
09/04/2021 06:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
09:50 | 2021-04-10
10/04/2021 09:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:44 | 2021-04-10
الجيش: ضباط ومدنيون تابعوا دورة إعداد مدرب في مجال الاعلام العسكري
15:41 | 2021-04-10
التيار الوطني: الحريري يسعى لتأخير تشكيل الحكومة
15:04 | 2021-04-10
مركز سرطان الأطفال أطلق برنامجاً للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري
15:02 | 2021-04-10
لبنان تبلّغ رسمياً موعد زيارة ديفيد هيل
15:02 | 2021-04-10
الكتائب يهنئ كميل شمعون على انتخابه رئيساً للوطنيين الأحرار
15:00 | 2021-04-10
منتزه ومناطق على الشاطئ.. صور تكشف كيف سيصبح المرفأ بحسب الخطة الألمانية
فيديو
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
Lebanon 24
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
15:00 | 2021-04-10
10/04/2021 16:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
10/04/2021 16:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 16:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact