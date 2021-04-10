خواجه: لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه عبر "تويتر": "‏لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟ أهي الأسباب لبنانية أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر ضمن سياق إحكام الحصار لتركيعنا وإخضاعنا؟ من حقنا كمسؤولين ومواطنين معرفة من يقف وراء ذلك، أكان من أهل الداخل أو الخارج" .

لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟ أهي الأسباب لبنانية أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر ضمن سياق إحكام الحصار لتركيعنا وإخضاعنا؟



من حقنا كمسؤولين ومواطنين معرفة من يقف وراء ذلك، أكان من أهل الداخل أو الخارج.