لبنان

خواجه: لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟

Lebanon 24
10-04-2021 | 16:44
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غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه عبر "تويتر": "‏لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟ أهي الأسباب لبنانية أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر ضمن سياق إحكام الحصار لتركيعنا وإخضاعنا؟ من حقنا كمسؤولين ومواطنين معرفة من يقف وراء ذلك، أكان من أهل الداخل أو الخارج" .

 

لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟ أهي الأسباب لبنانية أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر ضمن سياق إحكام الحصار لتركيعنا وإخضاعنا؟

من حقنا كمسؤولين ومواطنين معرفة من يقف وراء ذلك، أكان من أهل الداخل أو الخارج.



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