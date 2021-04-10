"فريق المعالجين متعددي الاختصاص": سوف نعلق خدماتنا لهذا السبب

أصدر "فريق المعالجين متعددي الاختصاص" البيان التالي:

بعد عدة محاولات للمطالبة بحقوقنا حسب عقد العمل المتفق عليه مع الجهات المعنية بمشروع الدمج ضمن المدارس الرسمية الممول من اليونيسف

وبعد عدة محاولات من أجل الاستفهام عن أسباب عدم الالتزام بالعقد وعدم دفع الإستحقاقات المالية المتوجب دفعها حسب عقد العمل



وبعد التواصل مع المعنيين على المشروع عبر منصة التواصل الاجتماعي (whatsapp) التي خلقت من قبلهم لتبادل المعلومات “group -MEHE”؛ وابلاغهم عن كل تساؤلاتنا و مطالبنا،وبعد طرح اسئلتنا ومطالبنا في إجتماع على Teams مع المتابعين للمشروع،وبعد ارسال بريد إلكتروني من قِبل كامل فريق الاختصاصين ( orthophonistes،psychologues ،psychomotriciennes ) بمطالبنا واسئلتنا إلى المشرفين والمسؤولين على مشروع الدمج،وبعد إرسال بريد إلكتروني ثاني من كل تخصص على حدا،وبعد طلبنا بتحديد موعد مع تاريخ دقيق للاجتماع مع مسؤولة المشروع،وبعد مقاطعة التدريبات،وبعد مقاطعة إرسال التقارير للوزارة،وبعد إعلام المعنيين اننا في حال لم يتم تحديد موعد مع المسؤولين على أمل الاجابة عن اسئلتنا؛سوف نتخذ تدابير أخرى والتوقف عن تقديم خدماتنا،لهذا، وبعد عدم تلقي أي جواب وأي ردة فعل أو تعليق،نعلمكم اننا كفريق متعدد الاختصاصات، سوف نعلق خدماتنا إلى أن يحدد لقاء مع الأشخاص المسؤولين الذين لديهم إجابات على أسئلتنا آملين أن تتفهموا موقفنا".