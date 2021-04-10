لبنان

توقيف شخصين في منطقة تحويطة الغدير خلال قيامهما بترويج المخدرات

Lebanon 24
10-04-2021 | 17:32
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تحويطة الغدير كلاً من السوري (ع.ع) المطلوب بجرائم مختلفة والسوري (م.م) بعد ان ضُبطا بالجرم المشهود وهما يقومان بترويج المخدرات، وبحوزتهما كمية من مادة الكوكايين وحشيشة  الكيف إضافةً إلى مبلغ من المال.

وبالتحقيق معهما اعترف (ع.ع) انه يقوم بترويج المخدرات وحشيشة الكيف والكوكايين وباز الكوكايين، وان الموقوف (م.م) يقوم بمعاونته حيث يقتصر دور الأخير على تسلّم ثمن المخدرات من الزبائن. كما اظهر التحقيق ان (ع.ع) يؤلف مع كلٍ من (ك.ع) وشقيقه (ش.ع) عصابة تمتهن سرقة المواطنين وسلبهم بقوة السلاح وإطلاق النار إضافة إلى ترويج المخدرات، وقد عمد مؤخراً إلى سرقة عدد من الدراجات النارية .

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.
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