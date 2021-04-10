لبنان

انقلاب سيارة على طريق عام الضنية

Lebanon 24
10-04-2021 | 17:35
A-
A+
Doc-P-811623-637536730023386975.jpeg
Doc-P-811623-637536730023386975.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انقلبت سيارة على طريق عام الضنية محلة بيت جيدة.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

مواضيع ذات صلة
جريحان في حادث سير في كفرشلان ـ الضنية
lebanon 24
10/04/2021 21:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث صدم مروع في الضنية.. وإبنة الـ11 عاماً تلقى حتفها
lebanon 24
10/04/2021 21:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان بحادث سير على طريق كفرشلان ـ الضنية
lebanon 24
10/04/2021 21:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة طفل برضوض وجروح في أنحاء متفرقة من جسمه جراء حادث مروري في بلدة بيت الفقس - الضنية بعدما صدمته سيارة أثناء عبورها الطريق ونقلت فرق الاسعاف الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج
lebanon 24
10/04/2021 21:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الضنية

حادث

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:16 | 2021-04-10
21:00 | 2021-04-10
20:46 | 2021-04-10
20:40 | 2021-04-10
20:25 | 2021-04-10
19:51 | 2021-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website