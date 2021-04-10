لبنان

مجموعة شحن فرنسية: نريد إعادة بناء المرفأ.. وهذا ما عرضناه على السلطات

Lebanon 24
10-04-2021 | 17:38
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قال مسؤول في مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) الفرنسية لشحن الحاويات إن المجموعة تريد تنفيذ خط لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه في آب.

وقال جو دقاق المدير العام لمجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) في لبنان اليوم السبت إن خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في أيلول تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار.
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