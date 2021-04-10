لبنان

رد عنيف من "المستقبل" على "التيّار"... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-04-2021 | 18:10
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أشار "تيار المستقبل" في بيان إلى أنه "يتبين من البيان الإلكتروني الأخير للتيار الوطنيّ الحرّ، ان قيادة التيار تعاني التخبط والإنكار السياسي في أسوأ مراحلهما، وتقدم الدليل تلو الآخر على التصرف كحزب حاكم يستولي على توقيع  رئاسة الجمهورية بشأن تأليف الحكومة". 
 
وقال: "من علامات الإنكار المستجدة لدى قيادة التيّار، قوله بأن الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤول عن تفشيل المسعى الفرنسي الأخير، خلافاً لكل التصريحات والتقارير والمواقف التي صدرت من باريس ومن بيروت في هذا الشأن". 
 
وأضاف: "أمّا الخبرية التي تلجأ اليها قيادة التيّار، بالحديث عن نية لدى الرئيس المكلف بالعمل للحصول على النصف زائد واحد في الحكومة، فهي محاولة مكررة للهروب إلى الأمام لتبرير التمسك بالثلث المعطل". 
 
وتابع: "ولعله من المفيد ، للتيّار ولكل من يعنيه الأمر، أن يعلم أن الرئيس المكلف هو رئيس لمجلس الوزراء مجتمعاً، ولن يكون رئيساً لنصف المجلس أو ثلثه أو ربعه، والذين يقولون بأنه يطلب النصف زائد واحد، يريدون رئيسين للحكومة، رئيس كلفه مجلس النواب تشكيل الحكومة، ورئيس مكلف من التيّار الوطني الحر لتعطيل عمل الحكومة". 
 
وختم: "باختصار؛ هذا الأمر لن يمر، وتجربة الرئيس الأصيل والرئيس غير الأصيل لن تتكرر".
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