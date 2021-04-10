لبنان

استدرجوه لشراء سيارة... ثم سرقوه ورموه مضرّجًا بالدماء

Lebanon 24
10-04-2021 | 18:19
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أقدم مسلحون مجهولون على سلب أحد الأشخاص من التابعية السورية مبلغ 1600 دولار أميركي، بعد استدراجه لشراء سيارة من نوع هيونداي فضية اللون. 
وبعد سلبه عملوا على رميه على طريق عام بريتال مضرجاً بالدماء.
المصدر: الجديد
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بريتال

سرقة

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