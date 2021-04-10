لبنان

أشلاء بشرية داخل حقيبة... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
10-04-2021 | 19:05
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه عثر بعد ظهر اليوم على حقيبة أمام بنك "لبنان والمهجر" في شارع الاستقلال نزلة الحص في بيروت، تحتوي على أشلاء بشرية. وقد حضرت الأدلة الجنائية والقوى الأمنية وفرضت طوقا في المكان.

وتبين أن الجثة تعود لعاملة من التابعية الأثيوبية، ووجد داخل الحقيبة فقط على يديها وأرجلها مقطعة، ويتم البحث على حقائب أخرى في المنطقة.

 

 

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