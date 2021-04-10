لبنان

جنبلاط يبرق الى ملكة بريطانيا معزياً بوفاة زوجها الأمير فيليب

Lebanon 24
10-04-2021 | 19:16
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 أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية، معزيا بوفاة زوجها الأمير فيليب دوق أدنبره.
 
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