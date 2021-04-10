في الأشرفية.. أوقفوا متلبسين بجرم سرقة مبنى مهجور

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه "تنفيذاً لأوامر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أوقفت دورية من فوج حرس مدينة بيروت داخل مبنى مهجور (سيوفي تاكسي) في منطقة الاشرفية - السيوفي، أربعة سوريين متلبسين بجرم السرقة خلال قيامهم بتفكيك أبواب المبنى ونوافذه وبعض محتوياته، حيث اعترفوا أنهم قاموا بفعلتهم هذه بمساعدة ناطور المبنى المجاور وبطلب منه. وعلى الفور دخل رجال فوج الحرس المبنى الذي يقطنه الناطور (سوري الجنسية)، ليتبين أن الأخير قد احتمى داخل شقته رافضاً الخروج، وليقوم بعدها بتسليم نفسه الى الدورية. وقد تم نقل الموقوفين الخمسة وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة".وكان المحافظ عبود قد كلف فوج إطفاء بيروت بمؤازرة الفرق الفنية في البلدية إعادة تثبيت أحد الأبواب الحديدية العائدة لغرفة المولد الكهربائي الذي يغذي نفق البربير، بعد محاولة خلعه من قبل مجهولين بهدف السرقة.من ناحية أخرى، أزال فوج الإطفاء شجرة كانت قد سقطت جراء قوة الرياح على إحدى السيارات المركونة في منطقة الحمراء - شارع المقدسي، كما عمل رجال الفوج على تأمين المكان بعد إزالتها.