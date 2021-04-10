حمد حسن: "شكراً الكويت"

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "مبروك محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار بتأمين تمويل لإنشاء مستشفيين حكوميين، إضافة إلى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي".وشكر حسن "دولة الكويت أميراً وشعباً على هذه الهبة المقدّرة في مسيرة النهوض للقطاع الصحي العام في هذه الظروف الهالكة".