ماروني شكر ضاهر على تأمين اللقاح لمنطقة زحلة

وجه الوزير والنائب السابق ايلي ماروني تحية لمبادرة النائب ميشال ضاهر. وقال عبر حسابه على فايسبوك: "تحية تقدير للنائب ميشال ضاهر على مبادرته بتأمين كمية من لقاح (سبوتنك)، مشكور عليها، وعسى القادرين يخطون مثل هذه الخطوة من اجل سلامة كل الأحباء.وأضاف: "بمثل هذا الآداء تتحصن زحلة والبقاع ضد وباء كورونا".