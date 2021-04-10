الذل مستمر... (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الذل الذي يعيشه اللبناني كل يوم للحصول على ربطة الخبز، حيث تجمع عدد من المواطنين أمام "أفران لبنان الأخضر" للحصول على الخبز بعد ان قرر أصحاب الأفران حصر التوزيع داخل الأفران، ومنعها في المحال.هذا الأمر أثار استياء المواطنين الذين عبروا عن غضبهم مستخدمين عبارات قاسية بحق من أوصلهم الى هذه الحال.

الذل امام الافران pic.twitter.com/CdNxB4J5Q2