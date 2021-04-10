15
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
3
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الذل مستمر... (فيديو)
Lebanon 24
10-04-2021
|
20:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الذل الذي يعيشه اللبناني كل يوم للحصول على ربطة الخبز، حيث تجمع عدد من المواطنين أمام "أفران لبنان الأخضر" للحصول على الخبز بعد ان قرر أصحاب الأفران حصر التوزيع داخل الأفران، ومنعها في المحال.
هذا الأمر أثار استياء المواطنين الذين عبروا عن غضبهم مستخدمين عبارات قاسية بحق من أوصلهم الى هذه الحال.
الذل امام الافران
pic.twitter.com/CdNxB4J5Q2
— nayla masry (@naylamasry)
April 10, 2021
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار للشباب اللبناني: فرص عمل عن بعد بشركات عالمية
Lebanon 24
خبر سار للشباب اللبناني: فرص عمل عن بعد بشركات عالمية
12:00 | 2021-04-10
10/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار...ملفوفة عملاقة وهذا وزنها
Lebanon 24
في عكار...ملفوفة عملاقة وهذا وزنها
16:34 | 2021-04-10
10/04/2021 04:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
09:50 | 2021-04-10
10/04/2021 09:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينيي الدولة" تكشف مجموعة متحّولين جنسياً وبائعات هوى ومرضى سيدا تحت هذا الجسر
Lebanon 24
"وينيي الدولة" تكشف مجموعة متحّولين جنسياً وبائعات هوى ومرضى سيدا تحت هذا الجسر
09:30 | 2021-04-10
10/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في سعر صرف الدولار... كم سجل مساء؟
Lebanon 24
ارتفاع في سعر صرف الدولار... كم سجل مساء؟
20:02 | 2021-04-10
10/04/2021 08:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:50 | 2021-04-11
لبنان يدخل نفق الخروج من النظام المالي العالمي
00:35 | 2021-04-11
وفاة قاضي صيدا الجعفري السابق العلامة السيد محمد حسن الأمين
00:30 | 2021-04-11
كرم لـ الأنباء": يريدون إسقاط الهوية العربية للبنان!
23:55 | 2021-04-10
مقدمات النشرات المسائيّة
23:41 | 2021-04-10
وصول الشحنة التاسعة من لقاح فايزر إلى لبنان
23:30 | 2021-04-10
اشكال واطلاق نار في طرابلس.. والسبب "لعبة"
فيديو
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
21:00 | 2021-04-10
11/04/2021 01:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
Lebanon 24
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
15:00 | 2021-04-10
11/04/2021 01:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
11/04/2021 01:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact