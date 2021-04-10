لبنان

اشكال واطلاق نار في طرابلس.. والسبب "لعبة"

Lebanon 24
10-04-2021 | 23:30
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ذكرت المعلومات أن اشكالاً وقع بين عدد من الشبان في مدينة الميناء – طرابلس، وذلك بسبب "لعبة".

ووفقاً للمصادر، فإنه خلال مجريات بطولة في لعبة الفنون القتالية داخل القاعة الرياضية المغقة في الميناء، وقع اشكال بين عدد من الشباب تطوّر إلى تضارب بعد استفزازات نتيجة خسارة أحد اللاعبين المتبارزين.

ولاحقاً، تجدد الاشكال خارج القاعة والى اطلاق نار، الأمر الذي أسفر عن اصابة المواطن "ع.ك.ج."، وجرى نقله على الفور إلى مستشفى دار الشفاء في أبي سمراء للعلاج.

وعلى الفور، قد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً يالحادثة والعمل جارٍعلى تعقب متسببي الاشكال.

 

 

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