لبنان

وفاة قاضي صيدا الجعفري السابق العلامة السيد محمد حسن الأمين

Lebanon 24
11-04-2021 | 00:35
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توفي قاضي صيدا الجعفري السابق العلامة السيد محمد حسن الأمين رحمه الله. وقد أُدخل، مساء السبت في 22 آذار الماضي، الى مستشفى دلاعة في صيدا، لتلقي العلاج إثر اصابته بفيروس “كورونا” الذي أدّى إلى مضاعفات خطيرة على وضعه الصحي، استدعت تزويده بعلاج خاص وأجهزة التنفس اللازمة. وكان يأمل الأطباء ان تشهد حالته الصحية تحسناً تدريجيّاً.
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