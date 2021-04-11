وفاة قاضي صيدا الجعفري السابق العلامة السيد محمد حسن الأمين

توفي قاضي صيدا الجعفري السابق العلامة السيد محمد حسن الأمين رحمه الله. وقد أُدخل، مساء السبت في 22 آذار الماضي، الى مستشفى دلاعة في صيدا، لتلقي العلاج إثر اصابته بفيروس “كورونا” الذي أدّى إلى مضاعفات خطيرة على وضعه الصحي، استدعت تزويده بعلاج خاص وأجهزة التنفس اللازمة. وكان يأمل الأطباء ان تشهد حالته الصحية تحسناً تدريجيّاً.