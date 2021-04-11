هيل يودّع لبنان بتقرير مهم عن الحكومة والمفاوضات البحرية

كتبت "النهار": تترقب الأوساط اللبنانية باهتمام وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل إلى لبنان في الأيام المقبلة في زيارة ذكّر أنّها تأتي ضمن جولة تشمل عدداً من دول المنطقة قبل أن يسلّم هيل مهماته للمسؤولة الجديدة التي عينتها إدارة بايدن. وفيما لم يُعرَف بعد جدول مواعيد هيل ومن سيلتقي في زيارته لبيروت، تسود انطباعات بأنّ الديبلوماسي الخبير في الشؤون اللبنانية بعدما كان سفيراً في لبنان سيودّع لبنان بتقرير مهم للإدارة الجديدة يتناول الملف الحكومي في المقام الأول وكذلك ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المجمدة حول الحدود البحرية بعد التطورات التي طرأت عليه، في ظل اتجاه لبنان إلى إصدار مرسوم معدّل للمساحات الإضافية التي يطالب بها.

ويشار إلى أنّ الولايات المتحدة لعبت دور الدولة الراعية للمفاوضات في الجولات القليلة التي عقدت في الناقورة قبل تعليقها بسبب الخلاف اللبناني الإسرائيلي على تحديد المساحات التي طالب بها لبنان بعد زيادتها عن تلك المحددة في خريطة سابقة أبلغها لبنان إلى الأمم المتحدة. ويشار الى ان الزيارة الأخيرة لهيل للبنان كانت عقب انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي.