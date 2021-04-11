لبنان

هيل يودّع لبنان بتقرير مهم عن الحكومة والمفاوضات البحرية

Lebanon 24
11-04-2021 | 06:13
A-
A+
Doc-P-811721-637537183914437510.jpg
Doc-P-811721-637537183914437510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت "النهار": تترقب الأوساط اللبنانية باهتمام وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل إلى لبنان في الأيام المقبلة في زيارة ذكّر أنّها تأتي ضمن جولة تشمل عدداً من دول المنطقة قبل أن يسلّم هيل مهماته للمسؤولة الجديدة التي عينتها إدارة بايدن. وفيما لم يُعرَف بعد جدول مواعيد هيل ومن سيلتقي في زيارته لبيروت، تسود انطباعات بأنّ الديبلوماسي الخبير في الشؤون اللبنانية بعدما كان سفيراً في لبنان سيودّع لبنان بتقرير مهم للإدارة الجديدة يتناول الملف الحكومي في المقام الأول وكذلك ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المجمدة حول الحدود البحرية بعد التطورات التي طرأت عليه، في ظل اتجاه لبنان إلى إصدار مرسوم معدّل للمساحات الإضافية التي يطالب بها.

ويشار إلى أنّ الولايات المتحدة لعبت دور الدولة الراعية للمفاوضات في الجولات القليلة التي عقدت في الناقورة قبل تعليقها بسبب الخلاف اللبناني الإسرائيلي على تحديد المساحات التي طالب بها لبنان بعد زيادتها عن تلك المحددة في خريطة سابقة أبلغها لبنان إلى الأمم المتحدة. ويشار الى ان الزيارة الأخيرة لهيل للبنان كانت عقب انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي.

المصدر: النهار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2021-04-11
11:00 | 2021-04-11
10:28 | 2021-04-11
10:15 | 2021-04-11
10:07 | 2021-04-11
10:05 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website