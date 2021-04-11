عون والحريري: "انت بتعطل ونحنا كمان"

يقول مصدر سياسي متابع لاجواء التشكيل الحكومي ان رئيس الجمهورية الذي ابدى انزعاجا شديدا من تعطيل الزيارة المفترضة للنائب جبران باسيل الى باريس، محمّلا الرئيس سعد الحريري مسؤولية هذا التعطيل، تقصد اطلاق كلمته عن التدقيق الجنائي، دون اي اشارة للموضوع الحكومي، بالتزامن مع وصول وزير خارجية مصر الى لبنان لقطع الطريق على ان يأخد المسار الديبلوماسي حده الكامل في الموضوع الحكومي ولادخال مادة جديدة على النقاشات مع زواره. كما ان عون تقصد امام الديبلوماسيين العرب التركيز على التزامه اتفاق الطائف، بعدما اشارت اوساطه الى ان الحريري يتهمه في لقاءاته العربية بمحاولة الانقلاب على هذا الاتفاق.

ويضيف المصدر "ان عون وجه بهذا الاتجاه رسالة الى الحريري مفادها "انت بتعطل ونحنا كمان."