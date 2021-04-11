لبنان

محادثات فيينا: ايجابيات ولا تفاؤل بحسم سريع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2021 | 09:05
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لخص مصدر ديبلوماسي غربي مطلع في بيروت اجواء المحادثات التقنية الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بالقول "ان اجتماعات هذا الاسبوع احرزت تقدماً يتيح الانتقال إلى التفاؤل بفرص جديدة في اجتماع الأربعاء المقبل، حيث سيحمل الاوروبيون عرضا أميركيا  لحجم ونوعية العقوبات التي سترفعها واشنطن كخطوة أولى تعبيراً عن عزمها على العودة الى الاتفاق، لتعرض إيران مدى قبولها للعرض الأميركي وحجم ما تلتزم بالعودة إليه من موجباتها بالمقابل".

 

أضاف "الخبراء سيجتمعون الأربعاء، في فيينا مرة أخرى، قبل أن يجتمع نواب وزراء خارجية أطراف الاتفاق النووي، مجدداً الجمعة، لتقييم مسار المباحثات. حتى الان الاجواء ايجابية ولكن نظرا لحجم التعقيد الفني للأوجه النووية والتعقيدات القانونية لرفع العقوبات، لا يمكن المبالغة بالحديث عن نتائج حاسمة في خلال اسابيع قليلة".

المصدر: لبنان 24

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