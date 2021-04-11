لبنان

الحريري نعى العلامة السيد محمد الأمين: برحيله يغيب عقل متنوّر

Lebanon 24
11-04-2021 | 08:49
A-
A+
Doc-P-811756-637537277468824911.jpg
Doc-P-811756-637537277468824911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نعى الرئيس المكلّف، سعد الحريري، قاضي صيدا الجعفري السابق، العلامة السيد محمد حسن الأمين، الذي توفّي إثر مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا".

وكتب الحريري عبر حسابه على "تويتر": "برحيل العلامة السيد محمد حسن الأمين يغيب عقل متنوّر كرّس حياته لوحدة المسلمين وخير اللبنانيين. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأحر التعازي لنجله علي وعموم عائلته ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

 

 

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2021-04-11
11:00 | 2021-04-11
10:28 | 2021-04-11
10:15 | 2021-04-11
10:07 | 2021-04-11
10:05 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website