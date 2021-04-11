الحريري نعى العلامة السيد محمد الأمين: برحيله يغيب عقل متنوّر

نعى الرئيس المكلّف، سعد الحريري، قاضي صيدا الجعفري السابق، العلامة السيد محمد حسن الأمين، الذي توفّي إثر مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا".



وكتب الحريري عبر حسابه على "تويتر": "برحيل العلامة السيد محمد حسن الأمين يغيب عقل متنوّر كرّس حياته لوحدة المسلمين وخير اللبنانيين. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأحر التعازي لنجله علي وعموم عائلته ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

برحيل العلامة السيد محمد حسن الأمين يغيب عقل متنور كرّس حياته لوحدة المسلمين وخير اللبنانيين . نسأل الله ان يتغمده برحمته وأحر التعازي لنجله علي وعموم عائلته ومحبيه . انا لله وانا اليه راجعون . — Saad Hariri (@saadhariri) April 11, 2021