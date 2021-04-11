لبنان

بالجرم المشهود.. مروّج مخدّرات وأحد زبائنه بقبضة "المعلومات" (صورة)

Lebanon 24
11-04-2021 | 11:21
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي توصّلت إلى كشف هوية مروّج مخدّرات ينشط - مؤخراً - في عدد من مناطق المتن، ويُدعى:


- أ. ز. (مواليد عام 1984، لبناني).

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من إلقاء القبض عليه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة برج حمود، على متن دراجة آلية، جرى ضبطها.

كما أوقفت الدورية أحد زبائنه أثناء قيامه بشراء المخدّرات، ويدعى:

- ل. ت. (مواليد عام 1971، لبناني).

بتفتيشهما ضُبط بحوزتهما مظروف يحتوي على مادة الکوکایین زِنته غراماً واحداً، مبلغ مالي.


بالتحقيق معهما، اعترف (ا. ز.) بترويج المخدّرات في مناطق: برج حمود، سد البوشرية والفنار- الزعيترية، وبتخبئة كمية منها في داخل سيارة نوع "مرسيدس" لون زيتي -يستخدمها في عمليات الترويج- في محلة الفنار- الزعيترية.

على الفور قامت دورية بضبطها وبداخلها كمية من الكوكايين وحبوب السالفيا وهاتف خلوي.

واعترف (ل. ت.) بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".

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