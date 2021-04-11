"من دون لفّ ودوران".. الراعي: لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة

دعا البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المسؤولين إلى تأليف حكومة "من دون لفّ ودوران"، وقال: "ألفوا حكومة واخجلوا من المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والأجانب. ألفوا حكومة وأريحوا ضمائركم".

واعتبر الراعي في قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، أنّ "جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة"، مشدّداً على أنّ "لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة".

وأعرب الراعي عن خشيته "من أن يكون القصد من تعطيل تشكيل الحكومة هو الحؤول دون أن تأتي المساعدات لإنقاذ الشعب من الانهيار المالي".

وقال متوجهاً للمسؤولين: "أوقفوا إذلال الناس، أوقفوا المس بأموال المودعين من خلال السحب من الاحتياط. أوقفوا الهدر تحت ستار الدعم. ثقوا ايها المسؤولون، أن شعبنا لن يخضع، وان أجيالنا لن تيأس".