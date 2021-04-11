لبنان

أصحاب المولدات الكهربائية رداً على رائد خوري: يحاول تحقيق بطولات وهمية لتبيض صفحته

Lebanon 24
11-04-2021 | 11:44
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صدر عن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية البيان الآتي:  رداً على المقابلة التلفزيونية التي أجرها وزير الإقتصاد السابق رائد خوري على قناة الـ MTV، والتي حاول ان ينسب من خلالها لنفسه تحقيق بطولات وهمية في قطاع المولدات الكهربائية وذلك لتبيض صفحته كونه من ضمن المجموعة السياسية الحاكمة التي أوصلت البلاد والعباد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية لم يشهدها تاريخ لبنان، جئنا بهذا البيان نود الاشارة بأن الكلام الصادر عن حضرة الوزير السابق ليس مستغرباً، فهو طالما كان المعادي لأصحاب المولدات في مصدر رزقهم وخير دليل على ذلك القرارات المجحفة التي أصدرها بحقهم أثناء توليه وزارة الاقتصاد، وذلك بهدف اظهار نفسه كمدافع عن حقوق المواطنين وقد كان حرياً به ان يسعى الى وقف الهدر والفساد في مرفق الكهرباء والفيول بدلاً من اتهام من حاول سد العجز والمساهم في تلبية حاجة المواطنين الى الكهرباء والمساعدة في تحقيق  خدمة عامة هي من المفترض ان تكون من اولويات الدولة اللبنانية.

    

وتابع البيان: واننا من جهة أخرى نود ان ننتهز هذه الفرصة  لتذكير حضرة الوزير السابق وهو احد أصحاب المصارف العاملة في لبنان بأموال المواطنين وودائعهم المحجوزة في البنوك ولعله يبادر الى ايجاد حل لهذه الازمة ايضاً. فحري به قبل التطاول على أشخاص يقومون مقام الدولة بتأمين خدمة الكهرباء للمواطنين، ان يبادر هو والطبقة السياسية الحاكمة إلى رد ودائع المواطنين والتوقف عن ازلالهم لدى مطالبتهم بحقوقهم.   

 

وعليه، إن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية لن تتوانى عن سلوك الطرق القانونية لصون كلماتهم وحماية  حقوقهم،  ومقاضاتكم عما صدر عنكم من تشويه لسمعتهم ومكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، وانتم على دراية تامة بأن أصحاب المولدات سبق وان عزموا تقديم شكوى بحقكم الا ان المفاوضات والاجتماعات التي كانت تجري معكم منعتهم من اتمام ذلك.    

    

وختم البيان: بناءً على كل ما تقدم فإن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية يرفضون جملةً وتفصيلاً  ما ورد في مقابلة الوزير السابق رائد خوري متمسكين بحقهم بسلوك الطرق القانونية والقضائية كافة.   

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