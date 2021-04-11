بعد التعدي على منزل الفنان أسعد رشدان... هذا ما قالته القوات

صدر عن منطقة جبيل في القوات اللبنانية البيان الآتي:



قامت ليل أمس مجموعة من التيار الوطني الحر تحت مسمّى "الحرس القديم" باعتداء على حرمة منزل الفنان القدير أسعد رشدان، تخلّله رفع ملصقات وصور وشعارات، مما يُشكل رسالة واضحة وتهديداً لتوجهاته السياسية والفكرية، وكمّاً للأفواه والأقلام الحرة، وتعدّياً صارخاً على الملكية الفردية والخاصة.

لذا، تأسف القوات اللبنانية لانحدار البعض إلى هذا الدرك من التعاطي غير الأخلاقي والذي لا يقع إلا في خانة الممارسات العدوانية غير المبررة التي قد تؤجّج خلافات داخل المجتمع وتصرفات يعاقب عليها القانون.

لذا، فإن منطقة جبيل في القوات اللبنانية تطالب الأجهزة المعنية كشف الفاعلين بالسرعة الممكنة وإحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات بهم، وذلك منعاً لتمادي هذه الظاهرة وتفادياً لتفلّت مثل هذه المجموعات المأجورة التي لا تُريد الخير والأمن والسلام للبنان.



في الختام، تعلن القوات اللبنانية تضامنها مع أسعد رشدان كعَلَم من أعلام الفن الراقي وكقيمة فكرية وانسانية لبنانية.